Òmnium Alt Urgell organitza la quarta edició del Sopar Estellés

Òmnium Alt Urgell organitza per al divendres, 26 de setembre, la quarta edició del Sopar Estellés, una activitat amb la qual es vol homenatjar l’escriptor valencià Vicent Andrés Estellés, tot combinant gastronomia i poesia en un ambient festiu i popular. L’acte tindrà lloc a les 9 de la nit a l’Hotel Nice de la Seu d’Urgell.
El programa inclou un àpat a peu dret, una actuació de la Fanga Escènica centrada en l’obra del poeta i micro obert per als assistents. Les persones interessades poden confirmar la reserva fins al dia 24, a través d’un formulari disponible a Internet. La proposta cultural és gratuïta per als socis d’Òmnium i té un cost de 10 euros per a les persones no sòcies. Les places són limitades.
El Sopar Estellés va néixer l’any 2010 amb l’objectiu de difondre arreu dels Països Catalans el nom i l’obra d’aquest poeta, nascut a Burjassot l’any 1923 i mort a València el 1993. L’activitat s’inspira en les Burns Nicht d’Escòcia, unes populars trobades literàries en què s’homenatja Robert Burns, considerat el millor poeta de la història en llengua escocesa. Aquests sopars també es fan a Barcelona, Palma i València, coordinats per la Federació Llull, de la qual formen part Òmnium, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Obra Cultural Balear (OCB). La Seu d’Urgell es va afegir a l’esdeveniment l’any 2022.
La iniciativa compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la llibreria crítica El Refugi i la Biblioteca Sant Agustí.