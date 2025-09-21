La 14a edició del Festival Interfado tornarà a aterrar a la Seu

Cartell del 14è Interfado
Cartell del 14è Interfado

La 14a edició del Festival Internacional de Fado de Catalunya que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, la Federació d’Ateneus de Catalunya i Supermercats Plusfresc, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, tindrà lloc per catorzè any consecutiu a Lleida. 

Així mateix, se celebrarà per cinquena vegada a la Seu d’Urgell, amb una actuació a la Sala la Immaculada de la capital urgellenca. Es farà per tercer any també a Cambrils, a la Cripta de l’Ermita. Novament al Castell de l’Espluga Calba. Per primera vegada a l’Ateneu La Barretina Vermella de Malgrat de Mar. I dos concerts a l’Espai Orfeó de Lleida.

També es podrà gaudir de l’oferta gastronòmica que acompanya habitualment el festival amb un taller de cuina portuguesa a l’Espai Sunka de Plusfresc, a càrrec de Víctor Nicolau, responsable gastronòmic de l’empresa, i un tast de gastronomia portuguesa de la mà de l’establiment amb valor social BO Cafè de l’Orfeó, abans dels concerts del divendres 10 d’octubre i del divendres 17 d’octubre.

Enguany l’Interfado comptarà amb les actuacions de formacions musicals amb una consolidada trajectòria dins del fado, vingudes des de Portugal. Mar de Fado i Fado Inverso.



L’actuació a la Seu d’Urgell

A la capital de l’Alt Urgell, la 14a edició de l’Interfado arribarà amb Mar de Fado. Serà el diumenge, dia 12 d’octubre, a les 19 hores, a la sala la Immaculada. Els preus de les entrades oscil·len entre els 12 i 15 euros. Pel que fa al projecte Mar de Fado, neix de la passió per la tradició i la profunditat emocional del fado, portant al públic una experiència musical immersiva i autèntica. L’espectacle ofereix un recorregut per l’univers del fado, interpretant temes de grans noms de la música portuguesa.



Mar de Fado

Marlene Rodrigues: Veu

Alex Marques: Baix

Dario Rocha: Guitarra

Francisco Vieira: Guitarra portuguesa



Més informació i venda d’entrades a www.orfeolleidata.cat.

