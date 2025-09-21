La 14a edició del Festival Interfado tornarà a aterrar a la Seu

La 14a edició del Festival Internacional de Fado de Catalunya que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, el Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, la Federació d’Ateneus de Catalunya i Supermercats Plusfresc, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, tindrà lloc per catorzè any consecutiu a Lleida.
Així mateix, se celebrarà per cinquena vegada a la Seu d’Urgell, amb una actuació a la Sala la Immaculada de la capital urgellenca. Es farà per tercer any també a Cambrils, a la Cripta de l’Ermita. Novament al Castell de l’Espluga Calba. Per primera vegada a l’Ateneu La Barretina Vermella de Malgrat de Mar. I dos concerts a l’Espai Orfeó de Lleida.
També es podrà gaudir de l’oferta gastronòmica que acompanya habitualment el festival amb un taller de cuina portuguesa a l’Espai Sunka de Plusfresc, a càrrec de Víctor Nicolau, responsable gastronòmic de l’empresa, i un tast de gastronomia portuguesa de la mà de l’establiment amb valor social BO Cafè de l’Orfeó, abans dels concerts del divendres 10 d’octubre i del divendres 17 d’octubre.
Enguany l’Interfado comptarà amb les actuacions de formacions musicals amb una consolidada trajectòria dins del fado, vingudes des de Portugal. Mar de Fado i Fado Inverso.
L’actuació a la Seu d’Urgell
A la capital de l’Alt Urgell, la 14a edició de l’Interfado arribarà amb Mar de Fado. Serà el diumenge, dia 12 d’octubre, a les 19 hores, a la sala la Immaculada. Els preus de les entrades oscil·len entre els 12 i 15 euros. Pel que fa al projecte Mar de Fado, neix de la passió per la tradició i la profunditat emocional del fado, portant al públic una experiència musical immersiva i autèntica. L’espectacle ofereix un recorregut per l’univers del fado, interpretant temes de grans noms de la música portuguesa.
Mar de Fado
Marlene Rodrigues: Veu
Alex Marques: Baix
Dario Rocha: Guitarra
Francisco Vieira: Guitarra portuguesa
Més informació i venda d’entrades a www.orfeolleidata.cat.