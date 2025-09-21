La Fundació ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments organitzen el tercer cicle de tardor, titulat Ecos del romànic

La Fundació ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra organitzen per tercer any consecutiu, el cicle de tardor sota el títol Ecos del romànic, en el marc de la vuitena edició del programa Canya als museus. El cicle, que ha estat dissenyat sota la influència del moviment romàntic com a exaltació de l’edat mitjana, compta amb quatre concerts en format de cambra (un solo, dos duets i un quartet), protagonitzats per músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i per músics del país. Aquests tindran lloc en diverses esglésies romàniques del país.
Ecos del romànic vol fer dialogar la música amb el propi patrimoni. Les esglésies romàniques de Sant Joan de Caselles, Santa Coloma, Sant Martí de la Cortinada i Sant Climent de Pal esdevindran escenaris íntims on la música —amb el seu lirisme, la seva espiritualitat i el seu vincle amb el paisatge— trobarà un espai natural per a ressonar. El cicle de tardor proposa un viatge sonor a través de la memòria, la natura i la bellesa interior dels espais sagrats. Un diàleg entre la pedra i el so, entre la contemplació i la música.
Les actuacions s’iniciaran el dia 27 de setembre a Sant Joan de Caselles (Canillo) amb l’actuació del duet format per Ester Sánchez (flauta) i David Sanz (guitarra) amb el programa Ressonàncies de pedra i natura, que posa l’accent en la inspiració dels diversos músics sobre la natura i els seus fenòmens diversos (nit, alba), la pròpia vida que habita en la mateixa natura (flors, ocells, etc.), així com un apunt a l’arquitectura gòtica-medieval, amb obres d’autors dels segles XIX, XX i XXI com Satie, Rodrigo, Villa-Lobos o Shankar.
Durant el mes d’octubre tindran lloc dos concerts. El dia 11 serà el torn del quartet de l’ONCA format per Àlex Arajol i Jordi Albelda (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel), a l’església de Santa Coloma (Andorra la Vella). En aquesta ocasió, amb la proposta Ressons arquitecturals, es podran escoltar obres d’autors de gran renom com Bach, Beethoven, Haydn o Dvorak, fent un recorregut musical tot contemplant l’art eclesiàstic.
I el 18 d’octubre serà el torn del Duo Romaria amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu) a l’església de Sant Martí de la Cortinada (Ordino), que proposarà un viatge cíclic des de la infància (nana) al ritu (dansa), de la foscor al foc, del silenci al trànsit. La figura femenina com a nena, mare, amant, bruixa i deessa, acompanyada de la guitarra com a pulsació. El programa Danses i nanes estarà format per obres de Falla, Montsalvatge, Lorca o Villa-Lobos.
Finalment, el 8 de novembre, el violoncel·lista de l’ONCA, Jordi Claret, tancarà el cicle de tardor, Ecos del romànic, a l’església de Sant Climent de Pal, a la Massana, amb el programa Nostàlgia i misteri que consta de dues grans obres per a violoncel de Cassadó i Saint Saëns, intercalades amb petites obres de Massenet o Kodály.
Totes les actuacions interpretaran un fragment de l’obra Die Forelle de F.Schubert que serà el punt d’unió dels quatre concerts.
Cada actuació comptarà amb la visita prèvia guiada del monument a càrrec de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, per a gaudir de la riquesa del patrimoni artístic del país. L’acte s’iniciarà trenta minuts abans de cada actuació, que serà a les 12 hores. L’entrada és gratuïta i cal reservar prèviament a reservesmuseus@govern.ad o als telèfons 839 760 i 836 908.
CICLE DE TARDOR
Ecos del romànic
MÚSICA I PATRIMONI
11.30 h – Visita guiada del monument
12 h – concert
Dissabte 27 de setembre
Ressonàncies de pedra i natura
Duo amb Ester Sánchez (flauta) i David Sanz (guitarra)
Sant Joan de Caselles
Dissabte 11 d’octubre
Ressons arquitecturals
Quartet de corda amb Àlex Arajol i Jordi Albelda (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel)
Església de Santa Coloma
Dissabte 18 d’octubre
Danses i nanes
Duo Romaria amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu)
Sant Martí de la Cortinada
Dissabte 8 de novembre
Nostàlgia i misteri
Solo de violoncel amb Jordi Claret
Sant Climent de Pal