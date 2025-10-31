Oliana celebra la Fira de Tots Sants, enguany sense mostra de bestiar

Oliana celebrarà aquest dissabte, 1 de novembre, la tradicional Fira de Tots Sants. L’esdeveniment es presenta un any més com un lloc de trobada de veïns tant del municipi com de municipis propers, o bé persones amb vincles a la zona, per a participar d’una àmplia mostra de tots els actius que ofereix la vila.
La fira començarà amb l’Esmorzar dels Pagesos. Enguany, però, no es comptarà amb la mostra ramadera. El motiu és el brot de dermatosi nodular contagiosa, que darrerament ja ha obligat a cancel·lar d’altres esdeveniments semblants del món ramader, per tal de prevenir el risc de contagis entre els animals. Tot i això, s’ha volgut mantenir l’esmorzar com a lloc de trobada dels professionals del sector.
El programa del matí també inclourà una exhibició per part dels Bombers Voluntaris d’Oliana, a les 11 h, al lateral de l’Ajuntament. Al migdia (12.00 h), a la plaça de l’1 d’Octubre, es podrà escoltar un concert de l’Escola de Música d’Oliana. I tot seguit (12.30 h), al mateix indret, hi haurà ballets a càrrec de la imatgeria festiva local.
Ja a la tarda, a les 5, s’oferirà el taller ‘Vine a provar el Voliak’, seguit per un taller de Diables infantil. A les 6 de la tarda es faran les enceses de lluïment i tot seguit, per a acabar, una foto solidària amb les mascotes, a càrrec d’ADAO, a la plaça de l’1 d’Octubre.
A més a més, al llarg de la jornada es faran activitats de tir amb arc, circuit d’habilitat en bicicleta, el campionat de bitlles catalanes, una exposició d’aquarel·la i olis i una exposició i demostració de punta de coixí.