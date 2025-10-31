Andbank Espanya rep els premis Citywire a Millor Banca Privada, Millor Xarxa d’Agents Financers i Millor Servei al Client

Andbank Espanya, entitat especialitzada en Banca Privada, ha estat guardonada en l’edició 2025 dels Premis Citywire amb tres premis corporatius i un individual. La prestigiosa revista financera ha atorgat a l’entitat els premis a Millor Banca Privada de l’Any, Millor Xarxa d’Agents Financers, Millor Servei al Client i en la categoria individual, Iratxe Panadero Ruiz, agent del banc al País Basc, ha rebut el premi a Millor Banquera de l’Any.
És la primera vegada que una sola entitat rep tres premis corporatius, tenint en compte, a més, que el guardó a Millor Xarxa d’Agents Financers ha estat atorgat a Andbank Espanya en quatre ocasions, tres d’elles de manera consecutiva.
Aquests reconeixements se sumen també al premi a Millor Xarxa de Banquers i Agents concedit per la revista Funds People el mes de febrer de 2025.
Amb un volum de negoci pròxim als 40.000 milions d’euros, 26 centres de banca privada en tot el país i una xarxa de 135 agents financers, Andbank ha construït un model d’èxit a Espanya basat en oferir un servei integral de gestió patrimonial, amb el suport d’especialistes en diverses àrees. Aquests inclouen la gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, immobiliari, compra i venda d’empreses, inversions alternatives i inversions segons criteris ESG.
Els guardons rebuts reforcen l’aposta d’Andbank Espanya per un model de banca privada àgil, innovador i centrat en les persones, que continua marcant la diferència en un entorn cada vegada més competitiu.
Sobre Andbank Espanya
Andbank Espanya és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. L’any 2018 va llançar el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain, i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. Les últimes operacions de l’entitat es van donar en 2024, amb la integració de la firma Gesconsult, i el 2025, amb l’entrada de Myinvestor al capital de Findango, una fintech especialitzada en finançament empresarial alternatiu.
Un dels eixos fonamentals d’actuació d’Andbank Espanya és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, la Fundació Contigo, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).