Escaldes acull la primera visita oficial del copríncep episcopal

La cònsol major, Rosa Gili, i el cònsol menor, Quim Dolsa, acompanyats dels consellers comunals d’Escaldes-Engordany, han rebut aquest matí de divendres al copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, en la seva primera visita oficial a la parròquia. L’han acompanyat el representant personal del copríncep, Eduard Ibáñez, la secretària general del copríncep, Maria Concepció Garcia, i el mossèn Jaume Soy i mossèn Antoni Elvira.
La trobada s’ha celebrat a la casa comuna, on les autoritats escaldenques han compartit unes paraules d’agraïment per la visita i per la relació històrica que uneix el Comú amb el Bisbat d’Urgell. La cònsol major, Rosa Gili, ha expressat la seva satisfacció per “poder rebre el copríncep en una parròquia viva, moderna i arrelada a la seva història, que continua treballant per al benestar de la ciutadania”.
Per la seva part, Mons. Serrano Pentinat ha volgut agrair “l’acollida càlida i familiar del Comú d’Escaldes-Engordany” i ha posat en relleu “el dinamisme i la vitalitat d’aquesta parròquia”, remarcant “l’activitat cultural” que s’hi pot veure. El copríncep també ha signat el llibre d’honor del Comú i ha intercanviat obsequis amb la corporació com a mostra de cordialitat i d’agraïment mutu.
Després de la visita a la casa comuna, els cònsols i consellers han ensenyat al copríncep alguns dels punts més emblemàtics de la parròquia com ara el CAEE, l’Arxiu Històric, el Projecte Caldes, la Borda Gabriel i la plaça de l’Església. Així mateix, també han visitat el Museu Thyssen, on també l’ha rebut la ministra de Cultura, Mònica Bonell. Finalment, el copríncep i les autoritats escaldenques han dinat a la Llar de Jubilats acompanyats dels padrins i padrines de la parròquia.
La jornada ha transcorregut en un ambient de proximitat i germanor, “simbolitzant l’estreta col·laboració entre institucions i ciutadania que distingeix la parròquia d’Escaldes-Engordany”. La primera visita oficial coincideix amb l’inici de l’estada pastoral que el copríncep i bisbe d’Urgell farà a Escaldes-Engordany fins el dia 8 de novembre.