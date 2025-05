Oliana acollirà la 3a edició de la Fira La Carrulla sobre petita infància a l’Alt Pirineu i Aran

La fira se celebrarà aquest dissabte a Oliana

Oliana acollirà al llarg d’aquest dissabte, 31 de maig, la tercera edició de La Carrulla, la fira adreçada a la petita infància de l’Alt Pirineu i Aran. La primera edició es va celebrar ara fa dos anys a Sort. L’organització l’encapçalen els Serveis Educatius de l’Alt Urgell, els Pallars, Alta Ribagorça i la Val d’Aran, juntament amb l’Associació La Carrulla, que busca “donar valor i visibilitat a la importància de la petita infància en el context rural pirinenc”.

Mitjançant una àmplia gamma d’activitats (entre les 9 del matí i les 7 del vespre), la jornada pretén “oferir a famílies, infants i professionals de l’educació una experiència enriquidora centrada en la promoció de l’educació i el desenvolupament integral dels més petits”. Per això, a l’esdeveniment s’hi ha inclòs xerrades sobre temàtiques rellevants en aquest àmbit com són l’educació visual, els moments evolutius dels infants a través del joc i la consciència fonològica.

Diversos professionals participaran d’una taula rodona que abordarà com a eix principal la importància del joc a l’etapa d’educació infantil. Paral·lelament, es duran a terme tallers per als infants, que permetin explorar el joc i l’aprenentatge d’una manera participativa i divertida. Entre els ponents de la jornada s’ha destacat referents d’aquest sector com Joan Turu, Jenny Silvente i Laia Domingo, referents reconeguts en aquesta franja d’educació.





Estands de centres educatius

Un altre apartat de la fira és els estands amb exposicions d’experiències educatives de referència, impulsades per fins a 16 centres educatius d’arreu de l’Alt Pirineu i Aran. També es comptarà amb una àrea d’expositors, on es podrà adquirir material educatiu específic per a aquesta “etapa crucial de desenvolupament”, indiquen. I com a cloenda de la jornada, hi haurà un espectacle infantil titulat ‘KL’AA, la teva cançó’, de la companyia Inspira Teatre. L’entrada als actes és gratuïta, tot i que per als tallers i conferències es demana inscripció prèvia.

La Fira La Carrulla es presenta com “una oportunitat única per a les famílies, els infants i els professionals del sector de l’educació de 0 a 6 anys per a connectar, aprendre i descobrir noves eines i enfocaments per al desenvolupament infantil”. A més a més, l’esdeveniment busca promoure el treball en xarxa i la creació d’espais de reflexió i intercanvi d’experiències entre els assistents.