JPEE: Bronze per als homes sí, però sense plata en BTT femenina

Una bicicleta de muntanya (freepik)

Punt final a la polèmica sobre la retirada de les medalles per equips a Andorra en les proves de BTT. La comissió tècnica dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE), a la qual es va remetre el comitè organitzador, ha decidit restituir el bronze que es va aconseguir en categoria masculina perquè hi van prendre part sis equips, amb un mínim de tres ciclistes, però no així la plata femenina perquè només hi van competir dos (Xipre i Andorra).

Segons el reglament general dels Jocs, per a guanyar una medalla s’ha d’aconseguir almenys una victòria, cosa que no va passar en la prova de BTT, en què Andorra va ser última per equips. D’aquesta manera, la medalla que es van emportar Lorelei Torres, Jèssica Cruz i Naima Perissé no comptabilitzarà per al medaller, tot i que des de l’organització s’ha assegurat que no se’ls obligarà a retornar-la.

El bronze en categoria masculina ja compta en el medaller global d’Andorra.

Des de la Federació de Ciclisme, que aquest dijous mitjançant un comunicat va demanar la restitució de les dues medalles, s’accepta la resolució, però es lamenta el perjudici que significa per a les esportistes. També carreguen contra el jutge que va decidir atorgar la medalla de plata perquè hauria de saber que només hi havia dos equips en competició i no en corresponia més que una.

Dissabte es tanca el ciclisme als Jocs amb la cursa en ruta, on també es preveu que hi hagi classificació per equips. En aquest cas, però, els països compten amb prou corredors.