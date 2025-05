Els fallaires del país es reuniran a Incles per a escollir el Fallaire Major 2025

Fallaires a la Vall d’Incles en una edició anterior. Foto: Fallaires de les Valls d’Andorra

Aquest proper diumenge, 1 de juny, a partir de les 9 hores, els fallaires dels diferents col·lectius del país, es trobaran a Incles per a celebrar la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent, una activitat a través de la qual s’escull el Fallaire Major. L’activitat consisteix en un joc tipus gimcana en el qual els fallaires distribuïts per equips han de localitzar el clau d’or que penja d’una argolla. Cada equip està capitanejat per un candidat que assoleix la distinció de fallaire major si és el seu equip el que acaba guanyant la prova.

L’any passat qui va aconseguir ser fallaire major va ser el lauredià, Marco Castro, que cedirà la seva distinció en l’acte de relleu que es farà el proper 23 de juny, a la plaça del Consell General.

D’altra banda, els fallaires de llum d’Andorra la Vella també es trobaran a Incles per a escollir el seu fallaire menor. La metodologia és la mateixa que amb els adults, però el penjoll que han de trobar és un clau de plata. El fallaire menor de la capital que ostenta actualment la distinció és Ton Samarra que cedirà el seu lloc al guanyador de la prova, també a l’acte del 23 de juny.