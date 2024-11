Oferta imminent de pisos de lloguer assequible a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria

La ministra, Conxita Marsol, en la inauguració de la 2a edició de l’Andorra Economic Forum (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat als mitjans de comunicació -amb motiu de la inauguració de la 2a edició de l’Andorra Economic Forum- que el Govern continua avançant en la construcció del parc públic d’habitatges de lloguer a preu regulat, i que en les properes setmanes ja es podran ofertar pisos a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per a assignar-los a les famílies inscrites al Registre d’habitatges de lloguer assequible. La titular d’Habitatge també ha avançat que de manera imminent, prèvia a l’oferta dels nous pisos, es farà públic el preu al qual es llogaran.

Conxita Marsol ha insistit en la voluntat del Govern d’anar dotant el país fins al 2027 d’un parc públic d’habitatges de lloguer, és a dir, mentre estan vigents “les mesures implantades per l’Executiu de pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, que infonen tranquil·litat a les famílies”. Per això, ha afegit, l’elevat capítol d’inversions centrat en aquesta matèria. “Treballem incansablement pel gran repte de l’habitatge que té el Govern”, ha conclòs Marsol, “sobretot per a poder ajudar les famílies i també la gent jove que es vol independitzar”.