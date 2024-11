Un equip de l’Escola Albert Vives de la Seu participarà a la Matata World Robotics Competition, a la Xina

Iune Giró i Laia Marcé, alumnes que representaran l’Escola Albert Vives, a la Xina (Escola Mn. Albert Vives)

Un equip de l’Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell participarà a la Matata World Robotics Competition, que se celebrarà del 13 al 18 de novembre, a Dalian (Xina). D’aquesta manera el centre urgellenc sumarà una nova presència en tornejos de robòtica del màxim nivell i d’escala internacional. Les components de l’equip urgellenc -dues noies- seran les representants de l’Estat espanyol en aquesta final mundial de la WRC.

En una entrevista a RàdioSeu, la coordinadora del projecte de robòtica de l’Escola Albert Vives, Mireia Alba, ha manifestat que està “molt orgullosa” del fet que els hagin seleccionat per a l’esdeveniment. Alba ha detallat que aquesta és una competició de recent creació i que, tot i que hi han arribat per invitació, ho reben com un reconeixement a la tasca que ja duen a terme des de fa més de deu anys i que ha convertit el centre en un dels referents de Catalunya en la divulgació de la robòtica entre alumnes de primària.

Concretament, els alumnes que viatjaran a la Xina són de la franja definida com a sènior (que en aquest cas és d’11 a 14 anys). Per això, s’ha escollit una alumna de 6è de primària, Iune Giró, i una exalumna de l’Albert Vives que actualment cursa 2n d’ESO a l’Institut La Valira, Laia Marcé. Totes dues hi viatjaran amb Mireia Alba com a tutora. La denominació amb què competiran serà el nom del centre en anglès: Albert Vives School.

Alba destaca que aquesta activitat ajuda els escolars a desenvolupar “el treball per reptes, per projectes i en equip”, a més d’ajudar-los a evolucionar més ràpidament en el coneixement de matèries exigents, però amb un ampli ventall de sortides professionals, com són les matemàtiques o la informàtica. I recorda que “ja fa uns quants anys que ho promovem, i veiem que dona resultats”, atès que ara els alumnes ja ho veuen com una activitat extraescolar atractiva, com ho poden ser per exemple l’anglès, el bàsquet o el futbol, entre d’altres.

Des de l’escola hi afegeixen que la participació en competicions també esdevé un al·licient perquè els escolars s’hi apuntin i vulguin seguir millorant i superant-se. Un aprenentatge que també els pot servir per a la resta d’assignatures, per a la vida quotidiana i per al seu futur tant laboral com personal.

Aquesta tardor mateix alumnes de l’Escola Albert Vives també han competit a la final estatal de la World Robot Olympiad, el referent mundial de robòtica educativa, després que s’hi havien classificat a la fase pirinenca que es va fer a la Seu d’Urgell. El grup es va desplaçar fins a Huécar (Almeria), on es van quedar a prop d’accedir a la final mundial, que s’ha de disputar aquest novembre a Turquia. En aquest sentit, la coordinadora recorda que ja fa uns quants anys que participen a la WRO i que en algunes edicions han aconseguit arribar a la gran final internacional.

Pel que fa a la Matata WRC, Mireia Alba ha avançat que aquesta nova competició presenta algunes particularitats com per exemple que els equips són de dues persones i cada equip porta dos robots. El primer repte que tindran serà programar-los i coordinar-los entre ells; i el segon repte, competir enfront d’un altre equip en una zona comuna, tot agafant el màxim possible de blocs mentre l’altre robot fa una forma geomètrica. Uns objectius que fomenten el treball en equip i el coneixement de xarxes i programació. La coordinadora remarca que són dos reptes molt complets i exigents, que posaran a prova els alumnes.





La ciutat de Dalian

La ciutat on es disputarà l’esdeveniment, Dalian, alberga el port més important de la província xinesa de Liaoning, en una península situada al nord-est de la Xina i a mig camí entre Pequín i Corea. Actualment conforma una àrea urbana de prop de 7 milions d’habitants. La seva ubicació estratègica ha fet que al llarg dels darrers segles aquesta zona hagi patit ocupacions tant de l’imperi britànic -a la segona meitat del segle XIX- com, més endavant, dels imperis rus i japonès, en el marc de la guerra que va enfrontar aquests dos països al començament del segle XX.

Amb la derrota del Japó a la II Guerra Mundial, al 1945, la ciutat va passar a estar sota control conjunt xinès i soviètic, fins que al 1955 la Xina en va recuperar el control total. A la dècada de 1970 Dalian va esdevenir un important port petrolier, cosa que en va afavorir el desenvolupament, i aquests darrers anys ja ha esdevingut també un destí turístic.