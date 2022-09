Obres de millora de la voravia a la CG1 a la zona entre els carrers de Prat Salit i Costes

El Govern ha aprovat la licitació per a l’eixampla i rectificació d’una voravia a la CG-1 entre el C/ de les Costes i el C/ Prat Salit, concretament la voravia dreta entre els punts quilomètrics 2+560 al 2+885, d’Andorra la Vella.

El projecte contempla nou paviment i separació mitjançant barrera arbustiva entre els vianants i els vehicles, de forma similar a la zona de la CG-1 amb la frontera del riu Runer. D’aquesta manera, s’integra la línia d’arbres amb la franja arbustiva, donant una imatge visual més integrada amb el paisatge i més agradable per a l’usuari de la via.

Aquest projecte de millora està contemplat en la llei de pressupost vigent que preveu diverses actuacions a la CG-1 entre la rotonda de les Costes i el pont de Santa Coloma.

El concurs nacional té el procediment obert i la modalitat de contractació és ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita prèvia. Les empreses interessades tenen temps fins al proper 12 d’octubre per a presentar-se al concurs.