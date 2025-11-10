Obertes les inscripcions per al curs de monitor de lleure a la Seu

L’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tornat a organitzar un curs de monitor/a de lleure, una formació que permet obtenir la titulació oficial per a treballar en casals d’estiu, colònies, esplais i altres activitats educatives en el lleure. Aquesta formació s’adreça a persones majors de 18 anys.
La regidora de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, explica respecte a aquest curs que “la relació entre la formació en el lleure i l’actuació educativa que se’n deriva és tan estreta que no podem obviar-la”. L’aposta per aquest curs de monitor i monitora de lleure infantil i juvenil “és també apostar per a tenir una xarxa d’educació no formal que sigui sòlida, comprensiva amb la infància i la joventut, preparada i enfocada a potenciar el millor de cadascú en un moment tan transcendental com és el lleure”, afirma Moreno.
Un curs assequible per a fomentar la formació de les persones joves
Enguany, el curs s’ofereix a un preu reduït de 212 €, amb un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove. D’aquesta es pretén afavorir l’accés a la formació i facilitar que més joves de la Seu puguin qualificar-se com a monitors i monitores de lleure, reforçant així el teixit educatiu local i garantint personal format als casals i activitats del municipi.
El curs de modalitat presencial i online, consta de dues parts amb un total de quatre mòduls. La modalitat teòrica és de 150 hores lectives: 100 hores presencials i 50 hores a distància (25 hores d’activitats al Moodle i 25 hores de la memòries de pràctiques), mentre que la modalitat de pràctiques serà de 160 hores.
Dates i horaris
El curs de monitor/a de lleure tindrà lloc els dies 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2025, i els dies 2 i 3 de gener de 2026. La formació s’impartirà al centre cívic L’Escorxador i a l’alberg La Valira.
Inscripcions
Les inscripcions ja es poden fer a través del web municipal: www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions. Per a més informació és pot enviar un missatge per WhatsApp al 674 25 99 99.