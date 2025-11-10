La Generalitat enllesteix els tractaments aeris de control biològic de la processionària del pi

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat està realitzant la campanya anual de tractaments aeris per al control biològic de la processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa). L’objectiu principal d’aquesta actuació és disminuir els perjudicis que provoquen els increments poblacionals d’aquesta espècie als habitants i visitants de moltes zones forestals de Catalunya.
Enguany està previst que es facin tractaments a 17.500 hectàrees (la meitat amb avió i l’altra meitat amb helicòpter) de 53 municipis de 17 comarques. Tot i que l’extensió representa una petita part de la superfície de pinedes de Catalunya (al voltant del 2%), els tractaments que s’hi apliquen són essencials per a reduir els impactes socials i econòmics associats a aquesta plaga forestal.
El Ripollès i l’Alt Empordà, les comarques amb més superfície tractada
La distribució territorial dels tractaments ha canviat en relació amb les darreres campanyes: les dues comarques on s’han fet més tractaments són el Ripollès i l’Alt Empordà. També hi ha superfícies importants de tractaments al Penedès i al Tarragonès. A la Cerdanya o al Solsonès, en canvi les afectacions no han estat tant greus; no està previst fer-hi cap actuació. Després d’uns quants anys, s’han tornat a fer tractaments aeris a la Val d’Aran i a la Terra Alta. La dinàmica de les poblacions d’aquesta plaga està molt relacionada amb les condicions meteorològiques, i els tractaments d’anys anteriors permeten que es modifiquin anualment les zones de tractament prioritari.
Superfícies previstes de tractament 2025 per comarca.
|Comarca
|Superfície (ha)
|Alt Empordà
|2.919
|Alt Penedès
|1.166
|Alt Urgell
|500
|Bages
|1.000
|Baix Penedès
|1.000
|Berguedà
|1.450
|Garrotxa
|750
|Lluçanès
|333
|Moianès
|1.000
|Noguera
|666
|Ripollès
|3.816
|Tarragonès
|1.000
|Terra Alta
|1.000
|Val d’Aran
|900
|Total
|17.500
La processionària del pi és un insecte autòcton que pot causar importants molèsties a animals i persones, especialment durant els mesos d’hivern i de començaments de primavera, quan les erugues descendeixen dels pins. Les erugues poden provocar urticàries i reaccions al·lèrgiques. La plaga també afecta l’activitat ramadera i la turística, i també pot debilitar les pinedes més castigades.
Els tractaments aeris es realitzen a la tardor, quan les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament, perquè el producte és més efectiu. L’objectiu no és eliminar la plaga, sinó reduir-ne la presència a nivells que no generin problemes per a la població ni per a l’activitat econòmica de les zones afectades.
El producte utilitzat és biològic (Bacillus thuringiensis varietat kurstaki), és específic per a larves de lepidòpters, és compatible amb l’agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics a una dosi mínima (3 litres/hectàrea). La normativa que regula aquests tractaments és molt estricta, i en garanteix la plena seguretat per a la població i el medi natural.
Els tractaments aeris de control biològic es duen a terme a Catalunya des dels anys vuitanta, i constitueixen una eina consolidada i selectiva de gestió forestal. Amb els anys, s’han anat millorant tant les tècniques de detecció de les zones afectades com els criteris de selecció dels sectors que cal tractar, prioritzant sempre les àrees més vulnerables o amb més interès social.
Tot i tractar-se d’una superfície reduïda en relació amb l’extens conjunt de pinedes catalanes, aquestes actuacions són fonamentals per a prevenir molèsties i riscos per a la salut, així com per a reduir els efectes negatius sobre activitats econòmiques locals vinculades al bosc, el turisme i el lleure.