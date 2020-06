Obertes les inscripcions del 2n concurs internacional cambra romànica, amb noves dates

El cap de setmana del 17 i 18 d’octubre, l’Associació Amics del Cambra Romànica organitza la segona edició del concurs de música de cambra a Canillo.

La seva celebració, prevista inicialment a finals del passat mes de març, va ser posposada degut a la situació sanitària. Així doncs, a hores d’ara i davant l’optimisme que es respira en aquests primers moments de desconfinament, el concurs aposta per reafirmar-se fent-se present a la tardor, el 17 i 18 d’octubre, una setmana abans del començament del ja consolidat cicle de música Cambra Romànica. Les inscripcions estaran obertes fins el dia 1 d’octubre.

El concurs és una trobada internacional de formacions de música de cambra que pretén impulsar la pràctica musical alhora que fomenta la cultura musical i interpretativa dels més joves.

Se celebrarà a l’Auditori del Palau de Gel d’Andorra, en dues fases: eliminatòria i final. Dissabte dia 17, grups de les categories base i avançada (menors o majors de 18 anys respectivament) competiran per passar a la final. Les proves són a les 10 h del matí per la categoria base i a les 16 h de la tarda per l’avançada. Diumenge dia 18 a les 9:30 del matí tindrà lloc la final de les dues categories. Totes les audicions, d’entrada lliure, són obertes al públic, i es complirà amb les mesures sanitàries corresponents per garantir la seguretat de les persones assistents, així com de l’organització.

El jurat atorgarà els premis dotats amb 1600 € pel primer i 800 € pel segon a la categoria avançada, així com 300 € i 150 € pel primer i segon de la categoria base. A més oferirà al grup guanyador la possibilitat d’oferir un concert durant el 2021.

El públic tindrà un paper especial, ja que podrà votar per escollir el premi del públic entre els finalistes.

L’associació destaca que, malgrat les restriccions sanitàries, es mantenen unes altes expectatives pel que fa al nombre d’inscrits amb participants provinents tant d’Andorra com d’arreu, perspectiva evidenciada per la varietat de formacions que van participar en la primera edició. A més s’han implementat un seguit d’ajuts en forma de “dietes” per facilitar la vinguda de participants més llunyans.

L’Associació Amics del Cambra Romànica va sorgir del neguit entre els assidus al Cicle Cambra Romànica (organitzat inicialment pel Comú de Canillo) que van decidir organitzar-se per assegurar el manteniment en el temps del cicle i promoure noves activitats relacionades, independentment de les prioritats polítiques del Comú.

La música de cambra correspon a petits conjunts d’instruments on cada un dels músics és part d’un mateix organisme musical en el que totes les veus tenen la mateixa importància. La paraula “cambra” sorgeix de l’italià da camera, per distingir aquest tipus de música, pensada per divertir i entretenir, de la música religiosa que es tocava a les esglésies.

Per més informació consulteu la nostra web: www.amicscambraromanica.ad