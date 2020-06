Convocat el V Concurs Fotogràfic de Natura

Coincidint amb el dia Mundial del Medi Ambient, el Comú de la Massana convoca una nova edició del Concurs Fotogràfic de Natura. En aquesta cinquena edició, el tema està centrat en les zones florides del parc Natural del Comapedrosa, una temàtica molt àmplia ja que l’espai protegit compta amb una gran riquesa d’espècies vegetals.

Els participants han de penjar les seves fotos a instagram etiquetant el comú de @lamassana i el @pncomapedrosa. En la descripció de la imatge hi haurà de figurar el hastag #concurscomapedrosa2020. En cas que algú no tingui compte d’instagram, pot enviar les fotografies (un màxim de tres) al correu electrònic cic@comumassana.ad. El primer i segon premis seran escollits per un jurat mentre que el tercer correspondrà a la fotografia més votada a la xarxa.

El termini de participació al concurs clourà el 6 de setembre i el 22 del mateix mes està previst fer l’entrega de premis al Centre d’Interpretació del Comapedrosa. Cal ressaltar la gran qualitat de les imatges presentades a les anteriors edicions.