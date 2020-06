Sant Julià obre el període de recollida de currículums per a places de monitor de lleure

Com cada any, Sasectur treballa en l’organització dels Casals d’estiu per a infants de Sant Julià de Lòria. Per això, es busquen joves estudiants que vulguin treballar com a monitors de lleure.

Es demana:

– Tenir la formació de monitor de lleure o estar cursant-la

– Tenir qualsevol formació esportiva

– Tenir llicenciatures esportives, de l’àmbit de l’educació i/o vinculades als infants

– Tenir la formació de primers auxilis

– No tenir antecedents penals

Els currículums es poden enviar fins al 14 de juny a info@centreesportiusantjulia.ad