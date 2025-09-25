Andorra referma el compromís amb Ucraïna i amb la pau internacional

Xavier Espot ha refermat aquest dimecres a la tarda el suport inequívoc d’Andorra a Ucraïna davant l’agressió russa. Durant la seva intervenció en la Cinquena Cimera de Crimea organitzada per Ucraïna, el cap de Govern ha destacat la importància de la resiliència i la unitat de la comunitat internacional per a garantir la pau, la justícia i la protecció dels drets humans. També ha remarcat que és crucial respectar la integritat territorial d’Ucraïna.
En la seva intervenció davant dels presidents Zelensky i els diferents caps d’Estat i de Govern, Espot ha reiterat l’alineament amb la política de la Unió Europea, aplicant sancions financeres contra Rússia i Bielorússia, i ha explicat que Andorra ha proporcionat gairebé 400 permisos de residència temporal a ciutadans ucraïnesos, facilitant-los l’accés a l’educació, a l’assistència sanitària i al mercat laboral.
En el marc de la reunió convocada per Ucraïna, Andorra ha donat suport a la Declaració de Nova York, per a continuar treballant conjuntament amb la comunitat internacional per a aconseguir una pau integral, justa i duradora.
El cap de Govern també ha participat aquest dimecres en un acte organitzat pel Consell Empresarial per l’Aliança Iberoamericana (CEAPI) i l’Adam Smith Center for Economic Freedom (FIU), que ha tingut lloc a Nova York, presidit per la presidenta de la CEAPI, Núria Vilanova, i pel president de la FIU, Carlos Diaz-Rosillo. El cap de Govern ha presentat davant d’una trentena d’empresaris de la regió iberoamericana, l’evolució històrica, els reptes actuals i les noves oportunitats d’inversió que ofereix el Principat d’Andorra.
El cap de Govern apel·la a la comunitat internacional a impulsar la participació activa dels joves en els fòrums de presa de decisions de l’agenda global
El cap de Govern ha fet una crida a la comunitat internacional perquè el multilateralisme garanteixi una veu directa i efectiva als joves en els fòrums de presa de decisions, i ha afirmat que l’any 2025 representa una oportunitat històrica per a situar la joventut al centre de l’Agenda 2030 i del Pacte per al futur de les Nacions Unides. Xavier Espot ha participat aquest dijous en l’acte de celebració del 30è aniversari del Programa Mundial per a la Joventut de les Nacions Unides que ha presidit Annalena Baerbock, presidenta de l’Assemblea General de les Nacions Unides, i que ha reunit líders mundials per a avaluar el progrés d’aquest programa, compartir els grans desafiaments i traçar el camí a seguir en l’agenda de la joventut.
Espot ha incidit en l’obligació dels governs a treballar per a fer front als obstacles de les noves generacions i garantir una educació inclusiva i de qualitat, millorar l’accés a l’ocupació i l’habitatge, i abordar reptes tan importants com la salut mental i el canvi climàtic.
En la seva intervenció, el cap de Govern ha exposat que, a través del Pla nacional de joventut, a Andorra s’estan impulsant polítiques transversals per a fomentar l’emancipació, l’associacionisme i l’emprenedoria, així com per a oferir espais de participació cívica i cultural. Aquest any, ha explicat, joves andorrans han estat presents en fòrums internacionals com l’Ecosoc, la UNESCO i el Model OSCE, consolidant-se com a ambaixadors dels valors d’Andorra i del seu compromís intergeneracional.
Xavier Espot ha conclòs el seu discurs afirmat que “el futur que volem depèn de les decisions que prenguem avui. Situem la joventut al centre de les solucions i tindrem societats més justes, pacífiques i sostenibles”, i ha expressat el compromís d’Andorra de continuar treballant per a ser un pont entre generacions i entre països grans i petits, per a avançar junts cap a un futur millor.
El programa del 30è aniversari del Programa Mundial per a la Joventut de les Nacions Unides continua aquest dijous amb diferents taules rodones temàtiques. Precisament, el cap de Govern, copresidirà el debat “Participació efectiva dels joves en l’àmbit nacional i internacional en benefici de les generacions actuals i futures”.
La ministra d’Afers Exteriors exposa l’aposta d’Andorra per les aliances i la innovació en el marc iberoamericà
La ministra d’Afers Exteriors ha participat aquest dijous en l’esmorzar ofert pel ministre espanyol José Manuel Albares als ministres d’Afers Exteriors iberoamericans. Imma Tor ha reconegut la tasca de la Secretaria Pro Tempore d’Espanya, que ha fet possible l’adopció de la Declaració de Sevilla i l’avenç decidit en la dinamització de l’espai iberoamericà per a un desenvolupament compartit. La ministra ha afirmat que Andorra es mostra més determinada que mai a col·laborar per a assolir els reptes globals de l’Agenda 2030.
En aquest sentit, ha explicat que Andorra acollirà els dies 28 i 29 d’octubre la segona edició del Fòrum d’Andorra: Alianzas Público-Privadas para la Transición Digital. Aquest espai reunirà representants del sector públic, privat i de l’àmbit acadèmic per a debatre sobre reptes i solucions en matèria de digitalització en camps com la salut, l’educació, els serveis financers, la ciberseguretat i l’administració pública digital.
A més, ha afegit Tor, Andorra serà pròximament l’escenari de la reunió del Comitè Intergovernamental del Programa Iberoamericà de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible (CGpDS), reafirmant així el seu compromís amb el foment de l’educació i la defensa del multilateralisme, imprescindibles, ha dit, per a avançar cap a una ciutadania global.