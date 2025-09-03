Oberta la convocatòria per a accedir als pisos de lloguer assequible de Roureda de Sansa

L’Institut Nacional de l’Habitatge (l’INH) ha obert una oferta pública per a adjudicar un total de 14 habitatges de lloguer assequible situats als carrers de Roureda de Sansa, 8 i Bonavista, 9 de la parròquia d’Andorra la Vella. Aquest dimarts s’inicia aquest procés amb la publicació al BOPA. Hi poden concórrer les persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants abans del 10 de setembre de 2025.
Amb aquesta finalitat i a partir d’aquesta data, en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles, les persones inscrites al Registre podran fer la seva participació a aquesta oferta pública a través de la seu electrònica o demanant cita prèvia al servei de tràmits de Govern.
Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 14 pisos que han estat objecte d’una reforma integral. La cuina consta exclusivament de vitroceràmica, forn i campana extractora i l’edifici no disposa d’ascensor. Compten amb diferents superfícies i, per tant, també diferent preu assequible inicial. D’aquesta manera, els pisos oscil·len entre els 44 i els 70 metres quadrats, amb un preu assequible inicial de 464,31€ i 723,14€, respectivament. A part, s’inclou un traster amb un preu que varia en funció de la seva superfície.
Cal remarcar, però, que la renda que assumiran les persones i unitats familiars adjudicatàries per la cessió de l’ús de l’habitatge és l’equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. Les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge poden ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per a gaudir-ne.
Sobre el Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible
El procés de valoració d’una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i vista la previsió de properes ofertes públiques, s’encoratja a les persones i les famílies que necessitin d’un habitatge a preu assequible presentin la sol·licitud corresponent per a inscriure’s al Registre i així puguin aspirar-ne a una adjudicació.