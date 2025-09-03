El Comú d’Encamp i el BC Andorra enceten la temporada amb el Trofeu Encamp i un nou conveni ampliat

El Comú d’Encamp ha presentat aquest dimarts el VII Trofeu d’Encamp, una cita esportiva de referència a la parròquia, que se celebrarà els dies 8 i 10 de setembre al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. El torneig comptarà amb dos partits protagonitzats per equips d’alt nivell com són el BC Andorra i el Paris Basketball, que jugaran el 8 de setembre, a les 19 hores, i el Toulouse Metropole i l’Spar Girona, que es disputarà el 10 de setembre, a la mateixa hora. A més, el dia 6 de setembre hi haurà el duel d’Eurolliga entre l’FC Barcelona i el Paris Basket, com a prèvia del VII Trofeu d’Encamp.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez, acompanyat del conseller d’Esports del Comú d’Encamp, Nino Marot, i el president del BC Andorra, Gorka Aixàs, ha explicat que “arriba un cap de setmana amb molt bon bàsquet” i ha remarcat que “’és la cirereta del pastís de la feina que portem fent des de fa any perquè clubs de renom s’interessin per les nostres instal·lacions, principalment al Pas de la Casa, a més de 2.000 metres” i ha recordat altres equips que han vingut de la part francesa, i ha mostrat una gran satisfacció per “la renovació del conveni amb el BC Morabanc Andorra”.
El conseller d’Esports, Nino Marot, ha posat èmfasi en el fet que “Encamp es una vegada més vila esportiva gràcies també a la continuïtat del conveni” de col·laboració que mantenen el Comú d’Encamp i el BC Andorra i el qual es renova per aquesta propera temporada.
Marot ha agraït la predisposició del club de bàsquet per a seguir fomentant l’esport de qualitat a la parròquia d’Encamp. Marot, ha recordat que el conveni inclou diverses accions promocionals per a visualitzar la parròquia durant la temporada, així com l’organització del campus d’estiu a la parròquia, que suposa una nova activitat esportiva per a infants i joves.
Marot ha recordat les inversions realitzades recentment al Centre esportiu del Pas de la Casa on, per exemple, s’ha canviat el parquet i les cistelles de la pista polivalent, que permetrà a tots els equips gaudir d’una instal·lació renovada i més adequada per als clubs de la parròquia que ja l’han estrenat i per a les estades.
Per la seva banda, el president del BC Andorra, Gorka Aixàs, ha subratllat que “els tres dies al Pas de la Casa ens aniran molt bé per a preparar la temporada i crear les bases del que serà l’any i, a més, jugar amb rivals de luxe i amb causes benèfiques” esperant que tothom s’animi a venir sent el primer partit de la temporada”. Aixàs ha reiterat l’agraïment per la trajectòria i el compromís del Comú d’Encamp.
Entrades amb una finalitat solidària
Les entrades són a la venda al web comuencamp.ad/vendaentrades a un preu és de 10,30 euros. Com en les darreres edicions, els menors de 12 anys hi tenen accés gratuït sempre que l’adquireixin prèviament. Per als partits Barça – Paris Basketball i Toulouse Basketball Club – Spar Girona, les entrades gratuïtes per a menors de 12 anys es poden obtenir directament a través de la mateixa plataforma web. Per al partit BC Andorra – Paris Basketball, les entrades per a menors d’edat s’hauran de sol·licitar a secretaria@bca.ad.
Un any més, tota la recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia.