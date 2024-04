Obert el termini per a sol·licitar els abonaments de transport escolar per al curs 2024-2025

Obert el termini per a demanar els abonaments per al nou curs (SFG)

S’obre el termini per a sol·licitar els carnets de transport escolar per al curs 2024-2025. Poden demanar l’abonament a aquest servei els alumnes de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i els alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional el lloc de residència dels quals sigui fora de les línies de transport públic.

El termini per a registrar les sol·licituds de transport escolar s’obre el pròxim dimecres, 25 d’abril, i finalitza el 28 de juny, les quals s’han de formalitzar per via telemàtica a www.educacio.ad. No obstant això, per als usuaris que no puguin fer la sol·licitud per via telemàtica s’obre la possibilitat a efectuar-la presencialment a qualsevol servei de tràmits (del Govern o dels comuns) amb cita prèvia.

Els preus del carnet per al curs escolar vinent són de 100,92 euros per a un viatge i 201,84 per a dos viatges. Aquests imports estan subvencionats pel Govern per un total del 83,07% del cost real del carnet de transport escolar, que se situa en 1.192,13 euros per alumne. Aquesta subvenció prové del conjunt d’accions desenvolupades a través del Fons Verd, d’acord amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Cal recordar que els beneficiaris de la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2023-2024 poden tornar a sol·licitar aquest ajut per al curs 2024-2025 i, com fins ara, no han d’avançar l’import del transport escolar.

En el cas que les sol·licituds de transport escolar s’efectuïn fora de termini, és a dir, a partir de l’1 de juliol, s’han de formalitzar de forma presencial a qualsevol servei de tràmits i els preus corresponents són de 181,46 per a un viatge i 362,92 per a dos viatges. En aquest cas, l’executiu subvenciona el 69,56 % del cost real del carnet de transport escolar.