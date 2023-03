Nova web del SIAD per a atendre consultes telemàticament

Helena Mas i Cristina Pérez, del SIAD (SFGA)

La secretària d’Estat de Salut en funcions, Helena Mas, i la llevadora referent del Servei d’Atenció Integral a la Dona (SIAD), Cristina Pérez, han presentat davant els mitjans de comunicació les novetats d’aquest servei coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, que se celebra avui dimecres, dia 8 de març.

Unes novetats que, tal com ha exposat Mas, es vol que “ajudin a visibilitzar i apropar el SIAD encara més a la ciutadania”. Així doncs, la secretària d’Estat en funcions ha anunciat la creació del web www.salut.ad/siad, que té una doble funció: “d’una banda, un apartat de contacte on la usuària podrà deixar la seva consulta d’una manera directa perquè una llevadora pugui atendre-la i donar-hi resposta, i d’altra banda, un apartat de temes d’interès per a facilitar informació sobre diferents aspectes de la salut sexual i reproductiva”. Entre els temes inclosos hi ha els mètodes anticonceptius, el cicle menstrual, el consentiment, les malalties de transmissió sexual o la interrupció voluntària de l’embaràs, entre d’altres.

El web ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana i se suma als altres canals habituals del SIAD: les visites presencials als CAP –on també s’ha instal·lat cartelleria nova fent referència al servei–, el telèfon 191 i el correu siad@saas.ad. A banda, Mas, ha explicat que les llevadores del SIAD també han començat a oferir xerrades sobre diversos temes, i que es preveu que enguany se’n desenvolupin d’altres en col·laboració amb els comuns o les escoles.





36 consultes ateses el 2022

Pel que fa a les consultes realitzades, Pérez ha destacat que des que es va obrir el servei s’han atès 96 persones; l’any 2022 n’hi va haver un total de 36. D’aquestes, la gran majoria les van fer dones, amb una mitjana d’edat de 29,4 anys. Sobre els motius de consulta més habituals, destaquen la demanda d’informació sobre la interrupció voluntària del l’embaràs, els mètodes anticonceptius, la píndola de l’endemà –que des del 2021 s’administra gratuïtament al SIAD– o la planificació familiar.

La llevadora ha fet una valoració positiva del servei: “respondre qualsevol demanda, ni que sigui una sola, ja és positiu perquè responem un dubte d’un ciutadà; però a més, estem contents perquè cada vegada ens donem a conèixer més, tenim més consultes i les demandes inclouen més temàtiques”.