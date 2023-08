Nova oportunitat per a visitar Sant Vicenç d’Enclar

Cartell anunciant les visites a Sant Vicenç d’Enclar (agenda.ad)

Cada cop hi ha més gent que s’anima a visitar l’església de Sant Vicenç d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. Aquest important element del patrimoni arquitectònic del Principat està sent sotmès a diferents rehabilitacions, d’entre les que destaca el seu campanar.

Aquest proper dilluns, dia 21 d’agost, hi ha una nova oportunitat per a poder gaudir d’una visita a l’església, així com a altres indrets del poble. La sortida es farà a les 11 hores i el lloc de trobada serà al peu del camí de la vall d’Enclar, al fons del carrer dels Barrers, a Santa Coloma. L’activitat coincideix amb la festa major. Per a avui divendres, 18 d’agost, també hi havia programada la mateixa sortida que condueixen tècnics de Patrimoni Cultural.