Alguns punts del país podrien entrar en el nivell 2 (molt alt) de risc d’incendis

Un bosc amb arbres. Foto: Arxiu

A banda dels pronòstics del Servei Meteorològic Nacional i les recomanacions de Protecció Civil sobre l’onada de calor, en la qual ha entrat -aquest divendres- el Principat, amb temperatures que podran arribar ben bé als 37 graus, també cal tenir en consideració com la calor repercuteix directament en el risc d’incendis. Així, el cos de Bombers manté el nivell 1 per perill d’incendis forestals, però no es descarta que aquest nivell pugui pujar a 2 (molt alt) en alguns punts del territori.

Segons els procediments previstos en la campanya de prevenció d’incendis forestals, incrementar el nivell suposaria la prohibició de qualsevol tipus d’encesa de foc i el llançament de coets pirotècnics, així com el tancament de les barbacoes comunals. Tot i això, i amb la voluntat de prevenir possibles riscos, els comuns ja han procedit al tancament preventiu de totes les zones de barbacoa.