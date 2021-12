Nova mostra a Casa Rull: Andorra rural, col·lecció de Playmobil

Amb la utilització de clics de Playmobil el jove artista Daniel Arellano presenta l’Andorra més rural a la taquilla de Casa Rull. La nova mostra temàtica posa en relleu les tasques del camp, en un entorn marcat pel pas de les estacions. Amb una narrativa cíclica, com la vida mateixa, proposa al públic descobrir les escenes recreades amb un toc de màgia amb videoprojeccions. “Encetem aquest espai destinat a allotjar mostres de joves artistes del país i creiem que la primera encaixa perfetament amb la temàtica de Casa Rull”, ha explicat la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella.

Així és la nova exposició, Andorra rural, col·lecció Playmobil de Dandream films, que des d’aquest dimecres es pot visitar a l’espai expositiu de Casa Rull, a Sispony. Daniel Arellano és un jove artista audiovisual d’Andorra, nascut a Xile. De petit jugava a crear mons d’espectacle amb el seu circ de Playmobil. Però la seva afició a poc a poc va créixer i avui dia compta amb una col·lecció que voreja el milió de figures. “La mostra permet representar cada espai tradicional del país amb figures de Playmobil i a més hem afegit un petit joc per als més petits perquè puguin descobrir els diferents personatges que hi ha desplegats per tot l’espai”, ha ressaltat Arellano. La mostra recull prop de 100 personatges i més de 800 peces de Playmobil.

Després d’estudiar cinema a Barcelona i animació 3D a Londres, s’ha centrat en la realització d’animacions en 2D i 3D. Amb més de mil seguidors al seu canal de YouTube, exposa des d’animacions amb stop-motion a projeccions de videomapatge, entre altres continguts entorn de l’univers Playmobil i altres projectes d’interès audiovisual relacionats amb les arts escèniques.

L’exposició es pot visitar fins al 8 de gener del 2022. L’horari d’obertura de l’espai és de dimarts a dissabte de les 10 a les 14 h i de les 15 a les 18 h. El 25 i 26 de desembre romandrà tancat al públic i els dies 24 i 31 de desembre l’obertura serà de 10 a 14 hores.