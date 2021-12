La despesa mitjana per llar durant el 2020 va caure un 8,1%

La despesa total efectuada per les llars d’Andorra en béns i serveis destinats al consum final ha disminuït un 6,9% durant el 2020 en relació amb l’any anterior. Així, segons publica aquest dijous el departament d’Estadística, la despesa mitjana per llar ha baixat un 8,1% i se situa en 34.430 euros anuals, fet que revela que l’augment de la despesa total no ha estat proporcional al creixement del nombre de llars en el període esmentat (+1,3%). Pel que fa a la despesa mitjana per persona, també ha caigut, concretament un 7,4%, arribant a la xifra de 15.944 euros anuals.

Respecte de la distribució de la despesa, destaca el grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, amb més del 35,7%. Per la seva banda, el grup d’aliments, habitatge i transport suposen el 66,7% de la despesa total. El grup d’hoteleria i restauració i transport són els grups que mostren una tendència de major decreixement, atès que experimenta una reducció de la seva proporció en 1,9 punts i en 1,5 punts percentuals respectivament respecte de l’any 2019.

En general, durant el 2020 s’ha produït una disminució de tots els grups de consum, on s’accentuen les caigudes dels grups d’hoteleria i restauració (-39,5%), vestit i calçat (-29,4%) i transport (-17,3%), mentre que els grups d’aliments i begudes no alcohòliques (+8,8%) i comunicacions (+3,2%) són els únics que han augmentat.

Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2020, el 90,7% de la despesa es va fer al Principat i el 9,3% restant, a l’estranger. En relació amb el 2019, la despesa efectuada a l’interior cau el 3%, i també la despesa a l’estranger baixa el 33,2%.

D’altra banda, l’enquesta de pressupostos familiars feta pública pel departament d’Estadística també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges. Així, les dades corresponents a l’any 2020 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,31, i ha anat disminuint des de l’any 2016 (2,37).

Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (en el 65,1% de les llars), modalitat que ha crescut lleugerament respecte de l’any 2019, mentre que segueixen augmentant les llars residents en habitatges de propietat parcialment pagada (11,7% del total).

El preu mensual d’accés a l’habitatge de lloguer es manté amb la tendència alcista, i passa de 9,5 euros al metre pel 2019 als 9,6 euros al metre pel 2020. Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, el preu mensual mitjà per metre quadrat és de 7,6 euros (2020) en comparació amb els 7,5 euros de l’any 2019.