Nova jornada de molta calor al Pirineu

Mapa de temperatures altes del Servei Meteorològic Nacional

Aquest dimarts, 22 d’agost, serà un nou dia de calor al Principat d’Andorra amb unes temperatures màximes que assoliran valors de 36ºC a Andorra la Vella, 32ºC a 1500 metres i 19ºC al Pas de la Casa, on la xafogor no serà tan accentuada com a la meitat sud de les valls. A la tarda es tornaran a formar núvols que deixaran tempestes.

Pel que fa a Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha tornat a activar aquest dilluns el pla Procicat, en fase d’alerta, per calor intensa tant de dia com de nit. El nou episodi és previst que continuï fins divendres i, de fet, és a nivell tècnic la primera onada de calor d’aquest estiu perquè, malgrat les temperatures extremes que hi va haver el mes passat, ara és el primer cop que hi ha tres dies seguits de valors molt elevats no només pel que fa a les màximes sinó també a les mínimes.

Pel que fa específicament al Pirineu, la previsió actual del Servei Meteorològic de Catalunya indica que aquest dimarts les temperatures màximes seran semblants a les que ja hi ha hagut els dos dies anteriors, amb màximes anunciades de 39ºC a Tremp, 37 a la Seu d’Urgell i Sort, 35 al Pont de Suert, 34 a Vielha i 33 a Puigcerdà.

Les mínimes també seran altes, però més agradables que a la resta de Catalunya, ja que es mouran entre els 15 graus de Puigcerdà i el 21 de Sort, passant pels 18 de la Seu, Sort i Vielha. Així, per comparar amb altres zones del país, a Barcelona es preveu que a la nit no baixaran dels 28º i que a Tarragona estaran a 25, amb una xafogor elevada -humitat d’entre el 50% i el 60%- que incrementa encara més la sensació de calor en aquestes àrees urbanes. Pel que fa al Prepirineu, a Solsona tindran una màxima de 38º i una mínima de 20; i a Berga, es mouran entre els 36 i els 22 graus.