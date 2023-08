Sardanes a Encamp: Concurs, audició i aplec el 2 i 3 de setembre

Cartell del XXXIV Aplec de la Sardana a Encamp (Comú)

Un any més, la parròquia d’Encamp, com a bona tradició, celebrarà l’Aplec de la Sardana que aquest 2023 arriba a la seva 34a edició. L’esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 2 i 3 de setembre. L’Aplec està previst per al diumenge dia 3, mentre que el dia abans -dissabte- hi haurà el XXVII Concurs de colles sardanistes. Per al mateix dissabte també s’ha programat una audició de sardanes.

Tots els actes estaran centralitzats a la plaça dels Arínsols. L’organització assenyala que en cas de pluja, aquests actes, es traslladaran al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

PROGRAMA:

Dissabte 2:

18 h – XXVII Concurs de colles sardanistes amb la cobla ‘La Flama de Farners’.

22 h – Audició de Sardanes amb la cobla ‘La Flama de Farners’.

Diumenge 3:

11 h i 16:30 h – XXXIV Aplec de la Sardana amb les cobles ‘La Flama de Farners’ i ‘Jovenívola de Sabadell’.





