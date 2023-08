Jocs en català: “La mesura de la Terra”

El joc “La mesura de la Terra”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

“La mesura de la Terra”. Aquest és el joc de taula que us proposem per a aquests dies, encara d’estiu. És un joc de postal que es juga en solitari. És nou d’aquest 2023 i està recomanat per a persones a partir dels 10 anys. Una partida pot durar al voltant dels 30 minuts.

El jugador controla els membres de l’expedició a l’Equador i, utilitzant escassos Punts d’Acció, ha de triangular la distància entre Quito i Cuenca i realitzar mesures de gravetat, amb la millor precisió possible. Si aconsegueix triangular una distància prou llarga i amb bona precisió, la missió es considerarà un èxit. El fabricant és Snafu.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística