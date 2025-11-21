Nova formació sobre la comunicació de males notícies per als cossos especials i sanitari i els agents socials i comunitaris

El Ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra (UdA) posen en marxa d’un nou programa formatiu dedicat a la comunicació de males notícies. Ho fan després de signar un nou conveni entre les institucions que amplia les formacions en matèria de salut mental i addiccions que ofereix actualment l’UdA. Aquestes formacions formen part de les accions recollides al Pla Integral de Salut Mental (PISMA).
“La salut mental és un eix prioritari del Govern, no solament en l’àmbit de la prevenció i assistencial, sinó també pel que fa a la formació. La bona comunicació de les males notícies és un factor clau per l’impacte que té en les persones i pel maneig de la situació crítica”, ha expressat la ministra de Salut, Helena Mas, durant la presentació als mitjans de comunicació.
Per la seva banda, el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha assegurat que “aquestes formacions impulsades entre el Ministeri de Salut i l’UdA són necessàries i importants. Per aquest motiu en renovem anualment i en fem noves edicions, amb l’objectiu de poder arribar a tots els agents socials i comunitaris”.
Aquest curs, dirigit a professionals d’emergències, sanitaris, agents comunitaris i socials, té com a objectiu proporcionar tècniques, habilitats i recursos per a comunicar males notícies de manera estructurada i efectiva, gestionar-ne l’impacte emocional i reconèixer les dificultats que poden sorgir durant el procés, segons ha exposat Mas.
La formació, de 8 hores (0,5 crèdits europeus), tindrà lloc el 10 de desembre de 2025 a la Universitat d’Andorra. Les preinscripcions estan obertes fins al 26 de novembre a través del web www.uda.ad/comunicacio-de-males-noticies. Pel que fa al cost, el Ministeri en patrocina el 80% i l’usuari el 20%, que en aquest cas són 30 euros.
Més de 170 agents socials i comunitaris formats en matèria de salut mental i addiccions
Aquest nou curs s’emmarca en una col·laboració consolidada entre el Ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra, que ja ha permès posar en marxa diversos programes formatius en l’àmbit de la salut mental. Per una banda, el curs de “Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials”, engegat el 2022, arriba a la vuitena edició amb 147 professionals formats, i, per una altra, el curs de “Maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals per a agents de cossos especials i de seguretat”, iniciat el 2024, suma ja tres edicions amb 22 agents formats. Aquests dos cursos, amb una valoració mitjana excel·lent per part dels participants, han contribuït a millorar les competències dels professionals implicats en la salut mental i l’atenció a situacions d’emergència a Andorra.