Nova edició de la Caminada solidària contra el càncer, a la Seu

L’Associació Contra el Càncer de l’Alt Urgell organitza una nova edició de la seva Caminada Solidària. L’activitat, oberta a tothom, tindrà lloc aquest diumenge, 9 de novembre, pels carrers de la Seu d’Urgell. La marxa consistirà en un recorregut assequible i apte per a tots els nivells, d’1,5 quilòmetres. Sortirà a les 12 del migdia des de la plaça de les Monges. La inscripció té un preu de 10 euros i inclou un ‘welcome pack’ amb obsequis per als participants.
Tots els beneficis de les inscripcions es destinaran a l’associació. Les persones interessades poden demanar-ne més informació, o confirmar la participació, al correu lorena.gravet@contraelcancer.es o bé al telèfon 691 86 14 37.