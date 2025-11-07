El GP Socialdemòcrata presenta cinc reserves d’esmena al projecte de llei d’accessibilitat universal

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat cinc reserves d’esmena al projecte de llei d’accessibilitat universal, amb l’objectiu de reforçar la participació i el paper de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat en la valoració i el desenvolupament de projectes vinculats a l’accessibilitat al país. En total, els socialdemòcrates, ja va registrar en el seu moment, 13 esmenes al projecte de llei orientades a millorar-ne la qualitat tècnica i a garantir una aplicació efectiva dels principis d’accessibilitat universal.
Des del grup parlamentari es defensa que la viabilitat i la idoneïtat de totes les iniciatives en matèria d’accessibilitat siguin avaluades i validades per la Comissió, per a assegurar que els projectes compleixin amb els criteris tècnics i legals establerts.
A més, el text proposa que els comuns, en el disseny i la planificació d’espais i entorns accessibles, hauran de sol·licitar l’assessorament de la Comissió per a garantir la correcta aplicació dels criteris d’accessibilitat i la qualitat tècnica de les actuacions.
També es planteja que el Govern assumeixi el finançament de la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, així com l’adquisició i adaptació de vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda. Igualment, s’estableix que la Comissió pugui emetre informes preceptius i vinculants en aquells casos en què es proposin solucions alternatives als criteris generals d’accessibilitat.
Finalment, el partit proposa que, en cas de reincidència per part d’un negoci o servei d’ús públic que incompleixi la normativa, es pugui aplicar una sanció accessòria de tancament temporal de l’establiment fins que es garanteixi el compliment de les obligacions legals d’accessibilitat.
Amb aquestes propostes, “el GP Socialdemòcrata reafirma el seu compromís amb una societat plenament inclusiva, on totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin gaudir d’un entorn accessible, digne i igualitari”.
Les esmenes presentades es tornaran a debatre al Consell General, el proper dijous, 13 de novembre.