Nova defunció a causa de les seqüeles de la covid-19

Un home de mitjana edat ha mort en les darreres hores a causa de les seqüeles que li van provocar la covid-19. El pacient de menys de 60 anys ja no era portador de la malaltia des de feia molt de temps però finalment ha mort després d’haver ingressat a finals de març i haver estat intubat durant molt de temps.

Amb aquesta ja són 53 les defuncions que el coronavirus s’ha cobrat a Andorra. A més, avui s’ha comunicat el contagi de 14 persones més, tot i que amb els 16 curats de les darreres hores redueixen els malalts actius a 70. El total d’afectats des de l’inici de la pandèmia ja és de 977 i de 122 des del passat 12 de juliol quan es va reactivar.

L’índex de contagi en els darrers 14 dies és de 31 per cada 100.000 habitants. A partir de 15 és considerat alt per alguns països. Segons el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha comparegut en roda de premsa aquesta tarda, aquesta xifra és deguda a que el sistema de detecció a Andorra (TMA) és quatre vegades més efectiu que l’utilitzat en altres llocs (PCR). No obstant, la taxa de reproducció està sobre el 0’5, el que vol dir que cada infectat contagia com a molt a 0’5 persones i indica que el control de la malaltia és positiu.

Martínez Benazet ha afegit que Andorra compta també amb una població flotant molt important, fet que demostra haver rebut 370.000 visitants durant el mes de juliol i no haver incrementat de manera important els contagis.

Així mateix, el ministre de Salut també ha explicat que ens els darrers dies s’estan efectuant entre 300 i 350 tests diaris i que s’incrementaran fins a 1.000 amb la previsió del retorn de molts ciutadans de vacances.

Martínez Benazet ha reiterat que l’objectiu “és no haver de confinar novament a tota la població” i per això cal mantenir l’alta capacitat diagnòstica i de rastreig actual. Per això també ha demanat a la població que respecti la distància de seguretat, la mascareta i la higiene.

El ministre de Salut també ha explicat que el Govern ha aprovat un Decret per ampliar fins al 50% l’aforament per a les activitats relacionades amb balnearis i termolúdics.