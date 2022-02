Un túnel a Tarascó permetrà reduir el trajecte 20 minuts entre Tolosa i Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assistit aquest dissabte a la signatura d’un protocol de finançament per al desenvolupament de millores a la carretera RN20, que inclou la construcció d’un túnel a Tarascon sur l’Ariège que millorarà les condicions de la carretera i disminuirà el temps del trajecte entre Toulouse i Andorra. L’acte s’ha desenvolupat a Tarascó, presidit pel primer ministre francès, Jean Castex, amb el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot així com l’alcalde de Tarascon sur l’Ariège, Alain Sutra, entre altres autoritats.

Espot que s’ha desplaçat a Tarascon sur l’Ariège convidat pel primer ministre francès, Jean Castex, acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, ha remarcat que la seva presència en aquest acte és una mostra de les bones relacions de veïnatge existents entre ambdós països i de la cooperació activa existent per millorar la qualitat de vida dels ciutadans dels dos territoris.

Així doncs, el text signat per l’Estat francès, el Consell Regional d’Occitània i el Consell Departamental de l’Arieja defineix el finançament d’un important nombre de millores en el desviament entre les poblacions de Tarascó i Ornolac. Una d’elles, la construcció d’un túnel a l’alçada de Quié que permetrà reduir el trajecte entre Tolosa i França en 20 minuts. Les obres s’iniciaran en 2-3 anys i es preveu que finalitzin el 2030. El cap de Govern ha apuntat que es tracta d’una molt bona notícia, que millorarà el temps de trajecte i les condicions de la connexió viària tant per als desplaçaments d’andorrans a aquesta zona del país veí com també per a l’arribada de francesos al Principat.

La realització d’aquesta nova infraestructura s’emmarca en una partida pressupostària que França va anunciar el 2017 que destinaria a millorar les carreteres RN20, RN22 i RN320 i els accessos al Principat, amb actuacions com ara desdoblaments de trams de carretera, eixamples de vies i millores en els trams de revolts pronunciats.

Cal recordar que en aquest pressupost global, hi ha una partida de 21 milions, finançada conjuntament entre França i Andorra a parts iguals, després de l’acord signat el 2017, destinats a la protecció d’allaus, especialment de l’anomenat corredor d’allaus H2, situat al terme de l’Hospitalet. Aquests treballs que haurien de finalitzar el 2026, han de permetre que aquest tram no pateixi talls de trànsit durant els mesos d’hivern.

El primer ministre francès també ha anunciat la necessitat d’impulsar un projecte de millora de la RN116, l’altra via que connecta França i Andorra des de Perpinyà, i ha proposat que Andorra hi pugui participar seguint el model del conveni signat el 2017. Espot s’ha mostrat favorable a iniciar converses per concretar aquesta possible col·laboració, tenint en compte que aquest projecte permetria millorar significativament la connexió terrestre entre els dos territoris.