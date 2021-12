Nou portal en línia per difondre l’inventari dels béns culturals mobles del país

L’adquisició i implementació del programari eMuseuPlus per crear un portal en línia que permeti la difusió de l’inventari dels béns culturals mobles fet des del departament de Patrimoni Cultural a tota la ciutadania s’ha aprovat per un import de 15.492,13 euros pel programari i 250 euros mensuals per a l’allotjament.

L’any 2006 l’Àrea de béns mobles del Departament de Patrimoni Cultural va adquirir el programa MuseuPlus a l’empresa Zetcom Informatikdienstleistungs AG per gestionar les col·leccions de bens mobles que formen el patrimoni cultural d’Andorra. Aquest programa, que disposa d’una versió en català, és el programa de gestió de col·leccions més utilitzat per la majoria de museus de parla catalana i per més de 800 institucions d’arreu del món. En l’actualitat comptem amb més de 21.500 objectes registrats.

Un dels objectius del departament de Patrimoni Cultura és el de comunicar, difondre i donar a conèixer el patrimoni cultural i aquesta adjudicació permetrà acostar-lo a la ciutadania amb un sol clic.

De manera paral·lela al desenvolupament tecnològic, des de l’Àrea de béns mobles s’està seleccionant, revisant i actualitzant els continguts dels primers 300 objectes que es publicaran enguany.

Els objectes seran escollits entre els més rellevants del patrimoni cultural, donant prioritat als que formen part dels monuments que integren la candidatura transnacional d’Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra. A més, també es presentaran objectes significatius de les col·leccions de la casa d’Areny-Plandolit, de la casa Rossell, testimonis del patrimoni de les ràdios com objectes de Ràdio Andorra i de Sud Ràdio, així com objectes del fons general de Patrimoni Cultual, objectes de jaciments arqueològics, entre d’altres.

Es preveu que l’eina serà operativa per al públic el setembre del 2022. Els béns mobles posen de manifest una manera de fer i de ser, són els testimonis dels recursos naturals i econòmics, també relaten la ideologia, les creences i els gustos estètics, les comunicacions, els vincles. En definitiva, mostren una manera de viure. És amb l’objectiu de contribuir a la difusió del coneixement de la història d’Andorra que publiquem el catàleg dels béns mobles del Patrimoni Cultural.