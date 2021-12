S’adjudiquen les obres d’estabilització de la CS-610 d’Aixàs

L’adjudicació de les obres per a l’estabilització puntual de la CS-610 a Aixàs ha recaigut en l’empresa Entrimo SL per un import total de 96.413,89 euros, que tindrà un termini per executar els treballs de dos mesos.

L’actuació s’impulsa arran de l’episodi de pluja intensa i puntual del 20 de juliol que va desbordar el torrent d’Aixàs provocant diversos danys materials a la CG-6 i a la CS-610. Així, després que a l’agost d’enguany s’adjudiquessin els treballs d’estabilització de la calçada de la CG-6 i millora de la capacitat hidràulica a l’alçada de Bixessarri, ara s’adjudiquen les obres que contemplen l’estabilització del marge dret de la plataforma de la carretera CS-610, amb un mur de maçoneria de secció rectangular de 14 metres de longitud.