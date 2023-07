Nou edifici per a destinar-lo a lloguer a preu assequible

La ministra Conxita Marsol amb les escriptures de l’edifici adquirit pel Govern (SFGA)

“Avançar en la creació del parc immobiliari públic d’habitatges de preu assequible, donant resposta a les necessitats de la població i alhora promovent la incorporació i rehabilitació d’edificis sense ús al mercat de lloguer”. Amb aquest objectiu, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha fet avui divendres el primer pas per a la formalització de la compra dels sis edificis que el Govern va acordar a l’abril d’enguany, mitjançant la signatura de l’escriptura del primer bloc, situat a Andorra la Vella.

Es tracta d’un edifici ubicat al carrer Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, sobre el qual, després de les obres de reforma pertinents, es preveu que es puguin fer 14 pisos d’entre 50 i 60 metres quadrats. Es calcula que els treballs de rehabilitació es puguin iniciar durant la tardor per tal de disposar dels habitatges durant el primer semestre del 2024 i, així, poder posar-los al mercat de lloguer a preu assequible.

Marsol ha explicat en declaracions a la premsa que aquest edifici forma part del programa de compra i arrendament d’immobles de particulars que l’Executiu va aprovar a finals de la legislatura passada. Un programa a través del qual ja s’ha adjudicat l’adquisició de sis edificis, la primera compra formalitzada és el d’avui, i el lloguer de tres edificis més, que resten per formalitzar. Tot plegat permetrà nodrir el nou parc públic de 300 habitatges de lloguer a preu assequible.

Precisament, la ministra ha posat en relleu que la setmana vinent es sotmet a consideració del Consell General el suplement de crèdit de 28,3 milions d’euros destinat a les despeses d’inversió necessàries per a l’adquisició dels edificis –i dels terrenys sobre els quals estan bastits–, i per a la reconstrucció, la reforma i l’acabament dels edificis –tant dels de compra com dels d’arrendament– per a destinar-los a habitatges a preu assequible.