Andorra, a la cita d’esports electrònics més important d’Espanya

La delegació andorrana al DreamHack Valencia 2023 (Andorra Business)

Una delegació empresarial organitzada per Andorra Business participa des d’aquest divendres, 6 de juliol, al DreamHack Valencia 2023, el festival d’esports electrònics més important d’Espanya, amb pràcticament totes les entrades exhaurides i una assistència prevista de 65.000 persones, segons dades facilitades per l’organització.

La participació andorrana s’emmarca dins de l’acord signat recentment entre Andorra Business i Encom, l’empresa organitzadora de l’esdeveniment. La directora de l’entitat andorrana, Judit Hidalgo, ha destacat que “permet els empresaris del país d’aquest sector participar en diferents sessions de treball amb els homòlegs espanyols i internacionals que focalitzen l’estratègia en potenciar el seu desenvolupament en els esports electrònics. Paral·lelament, també estan exposant els seus projectes aprofitant la nostra participació”.

Les empreses del Principat han pogut explicar els seus projectes i participar en reunions de treball, acompanyats per Andorra Business que també ha exposat les oportunitats que ofereix el país per als professionals d’aquesta indústria.

Per la seva banda, el director de l’edeveniment, Javier Carrión, ha destacat que “DreamHack torna aquest estiu amb una edició molt especial que espera reunir més de 65.000 persones. Entre els continguts a destacar, en primer lloc, l’arribada de la Superlliga de League of Legends (LOL) i en l’àmbit internacional, des de DreamHack intentem portar sempre continguts referència a escala mundial, i aquest any portem la màxima competició de Clash Royale, amb jugadors que venen de països de tot el món. A més, per primera vegada comptarem amb una Zona Indie, que reunirà més de 30 títols de videojocs”.

La participació andorrana es completa amb les competicions on prendran part els guanyadors de l’e-Sports City Fest Andorra, organitzat el passat mes de maig al Poliesportiu d’Andorra, que representaran al país en diverses competicions internacionals de jocs clàssics com Marvel Snap, Rocket League, Clash Royal i F1.





e-Sports City Talks a Andorra

L’acord d’Andorra Business amb Encom també inclou la celebració aquesta tardor de la primera edició de les e-Sports City Talks a Andorra, que fins al moment es feien a València. Es tracta d’unes jornades de divulgació i debat que apropen la realitat dels esports i la cultura adreçades a empreses i professionals de sectors interessats per les oportunitats que genera aquesta indústria. En aquestes jornades, professionals i acadèmics de prestigi compartiran la seva experiència i visió sobre l’impacte dels esports a la societat.





El DreamHack impulsa el turisme i l’economia local

El festival, que es va realitzar per primera vegada a València el 2010, s’ha aconseguit posicionar com un dels esdeveniments de videojocs, tecnologia i competicions d’esports electrònics més importants d’Espanya. De fet, gràcies a les dues edicions que es van celebrar a València el 2022, als mesos de juliol i desembre, va generar un impacte indirecte de prop de 20 milions d’euros a la capital del Túria.

Les dues cites van assolir més de 135.000 persones en total i generar un impacte indirecte en hostaleria i transport de més de 8 milions d’euros, amb una despesa mitjana per assistent de més de 160 euros, cosa que va facilitar la creació de més de 400 llocs de treball a la ciutat.

Aquest any s’espera deixar a la ciutat un impacte proper als 10 milions d’euros i crear durant el mateix mes de juliol uns 300 llocs de treball. De moment, el 95% de les entrades ja han estat venudes. A més, s’espera que aquesta edició del 2023 arribi a reunir 65.000 persones durant el cap de setmana.