L’arribada d’un front des de primeres hores del matí aportarà núvols baixos que taparan els massissos. Cap al migdia el cel estarà ben cobert i esperem precipitacions en forma de neu en totes les cotes del país.

El límit d’aiguaneu se situarà cap a 800 metres.

Esperem gruixos de fins a 30 cm al nord-oest d’Andorra, per sobre de 2.000 metres, 10 cm al nord-est i entre 2 i 5 cm per sobre de 1.000 metres.

Vent moderat de nord-oest amb puntes de fins a 50 km/h al matí i en altitud. A la tarda i nit, el vent es reforçarà mitjançant ratxes de 80 a 90 km/h al cims.

Les temperatures màximes en davallada, arribaran a 7ºC a Andorra la Vella, 6ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà entre 1.200 i 1.500 metres de nord cap a sud. A la tarda davallarà fins situar-se entre 900 i 1.200 metres al vespre.