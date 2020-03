El servei Meteorològic ha anunciat la vigilància groga per neu i vent a partir de migdia d’aquest divendres i durant 24 hores. Des de divendres a primera hora hi haurà precipitacions febles als cims del nord i serà a partir de migdia i durant la tarda quan es generalitzaran i s’intensificaran als cims. La cota de neu oscil·larà entre els 1.200 i els 1.400 metres, fins que avanci la tarda, quan baixarà.

Al vespre, les precipitacions als cims i al nord seran més intenses, però als fons de vall i al sud del país continuaran de forma intermitent, fins al vespre i primera part de la nit, quan arribarà amb més força i la cota de neu s’establirà a qualsevol alçada. Dissabte al matí les precipitacions disminuiran i quedaran restringides al nord del país fins migdia.

El servei Meteorològic informa que es tracta d’un perill moderat per la qual cosa no hi ha risc per a la població, però sí n’hi pot haver a l’hora de fer alguna activitat i aconsella seguir l’evolució de les prediccions.

Es preveuen gruixos de neu nova més importants al nord-oest, amb 20 cm a1.500 metres, 40 cm a 2.200 metres i fins a 60 als cims del nord-oest. A 1.000 metres es preveuen 5 cm de neu al vespre i primera part de la nit. Les ràfegues de vent seran més fortes en alçada, on poden arribar a 90 km/h, mentre al fons de les valls no es preveu que siguin superiors a 50 km/h.