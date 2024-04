“Nervis a la graderia”, el llibre que vol posar remei a l’actitud d’alguns pares

Informació sobre la presentació, a Encamp, del llibre “Nervis a la graderia” (Comú)

La Biblioteca Comunal d’Encamp enceta el mes d’abril literari i en el marc de la celebració de Sant Jordi amb una xerrada a càrrec d’Eva Garcia Navarro, la qual, presentarà el seu llibre ‘Nervis a la graderia’. Amb el seu llibre, l’autora intentar posar solució a la pèrdua de control per part dels pares i a les actituds deshonestes que es produeixen al voltant de la pràctica de l’esport dels fills.

Un llibre molt didàctic que proposa diferents estratègies i recursos per tal de potenciar i millorar les capacitats socials, emocionals i comunicatives de les persones que acompanyen criatures que practiquen algun esport, ja sigui d’un nivell alt de competició o no. Amb explicacions i exemples molt clars, i amb dinàmiques molt creatives que ajuden a integrar els diferents aprenentatges que s’hi plantegen. L’objectiu no és altre que crear un ambient positiu tant a clubs i escoles com a les llars. La presentació tindrà lloc aquest mateix dissabte, 6 d’abril, a les 11 hores, a la Biblioteca comunal d’Encamp.