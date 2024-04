Primer projecte transfronterer del sud d’Europa sobre la memòria dels exilis

Exposició en el marc del projecte “Exilis 1936-1946” (Govern.cat)

El primer projecte transfronterer sobre la memòria dels exilis i les migracions ja és una realitat. El Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha presentat el projecte Exilis 1936-1946, liderat per la Direcció General de Memòria Democràtica, en què hi ha implicades sis entitats memorialistes de referència a Catalunya i França: el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, el Memorial del Camp de Ribesaltes, el Memorial del Camp d’Argelers de la Marenda, la Maternitat d’Elna i el Departament dels Pirineus Orientals. A més, el projecte inclou també la participació activa d’altres ens associats, com són la Casa de la Generalitat a Perpinyà o el Patronat Call de Girona.

Es tracta d’una iniciativa pionera al sud d’Europa, que té per objectiu internacionalitzar la memòria col·lectiva dels exilis i les migracions, així com impulsar activitats conjuntes de recerca, difusió i foment en clau de memòria democràtica. “La finalitat del projecte és establir un compromís formal de cooperació entre les principals institucions d’ambdós costats de la frontera, per a abordar la memòria de l’exili com un fenomen compartit en la història europea”, ha explicat la consellera Gemma Ubasart i González, des del Memorial del Camp de Ribesaltes, a la Catalunya del Nord.

Ubasart també ha destacat “la influència internacional” que suposa per a Catalunya encapçalar un projecte de gran abast com aquest: “no només reafirmem el compromís històric de la Generalitat amb la memòria democràtica, sinó que consolidem Catalunya com un dels referents europeus en la promoció del dret a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició”.

El projecte s’emmarca dins la cinquena edició del programa POCTEFA 2021-2027, creat per a fomentar la cooperació del desenvolupament sostenible al territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. El pressupost per a executar totes les actuacions programades té una dotació superior al milió d’euros, un 65% dels quals els finança la Unió Europea.

Per a complir els objectius, durant els tres anys de vigència del projecte es desenvoluparan tota una sèrie d’accions pedagògiques i de programes concrets, que “permetran apropar coneixements i fomentar sinergies”, ha destacat el director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses. “És essencial que quan un visitant explori el Museu Memorial de l’Exili o el Memorial del Camp de Ribesaltes, entre d’altres, pugui percebre les aproximacions històriques i memorials, i entengui que tot plegat forma part d’un episodi ampli i complex que traspassa fronteres”, ha afegit.

Per això, algunes de les accions que es desenvoluparan són l’harmonització d’una senyalització a ambdós llocs de la frontera; la creació d’un passi de memòria que afavoreixi la visita dels diferents espais; l’organització d’exposicions itinerants i jornades formatives; l’intercanvi d’experiències entre investigadors, docents i personal arxiver, o l’elaboració d’una base de dades comuna per a unificar tota la informació disponible sobre la memòria dels exilis.