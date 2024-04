Rugbi: Estrena de les grandalles a casa contra Bulgària

L’Estadi Nacional serà l’escenari de l’Andorra – Bulgària. Foto: Comú d’Andorra la Vella

Partit ben important i a la vegada històric el que es disputarà aquest proper dissabte, dia 6 d’abril, a l’Estadi Nacional, a Andorra la Vella. La selecció nacional andorrana de rugbi femení jugarà per primer cop a casa, al Principat. Per tant, sempre, totes les estrenes han de ser una celebració. El rival serà la selecció de Bulgària.

El combinat del XV femení té el seu compromís a les 18 hores. Des de la Federació Andorra de Rugbi (FAR) es fa una crida per a que els aficionats d’aquest esport al país s’apropin a l’estadi per a donar suport a les grandalles en la seva estrena en territori propi.