Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Western Europe University

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en comunicació de la Western Europe University. L’alumnat del bàtxelor haurà de desenvolupar les competències específiques del títol com ara conèixer la producció, la gestió i la difusió del producte editorial, gràfic o audiovisual i els mitjans tècnics emprats; crear contingut digital atractiu i efectiu, adaptat a diferents formats (text, imatge, vídeo, àudio) i audiències, tenint en compte les tendències i els algoritmes de les plataformes digitals.
A més, haurà d’aplicar les noves tecnologies emergents (intel·ligència artificial, realitat virtual i augmentada) a la comunicació i al màrqueting, i haurà d’aplicar coneixements de narrativa, relats de marca (storytelling) i disseny per a crear contingut digital impactant, utilitzant tècniques de redacció persuasiva, disseny gràfic i edició de vídeo i àudio.
Les persones titulades tindran les competències professionals per a desenvolupar tasques en els vessants principals de l’activitat comunicativa, atenent la diversitat d’objectius estratègics de les empreses.
Els estudis tenen una càrrega de 180 crèdits europeus (ECTS) i una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial.
El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).