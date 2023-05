Neix al Pirineu un projecte intercooperatiu d’accés a la cultura

Cartell de la presentació de la Traça Cultural (La Traça Cultural)

Les llibreries cooperatives La Lluerna de Ripoll i el Refugi de la Seu d’Urgell presenten La Traça Cultural, un projecte intercooperatiu per a l’accés a la cultura al Pirineu. Es basa en la creació d’un espai virtual banc de recursos i agenda cultural que promou entitats i artistes del Pirineu, a la vegada que facilita una xarxa per tal que artistes d’arreu hi puguin fer diverses parades per a fer més sostenible el viatge.

La pàgina web serà la plataforma principal, amb un mapatge amb fitxes tècniques, un apartat d’agenda on poder visualitzar les activitats i esdeveniments de totes les comarques del Pirineu en format unificat i un apartat d’itineraris culturals.

En els darrers mesos, les dues llibreries han portat a terme diverses trobades amb agents culturals del territori, passant per l’Alt Urgell, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, i en les pròximes setmanes preveuen visitar més comarques per a donar a conèixer la proposta. Una d’elles, el Berguedà, on hi haurà la presentació oficial de La Traça al Konvent, coincidint amb la jornada ‘Cultura arrelada i transformadora’ que se celebrarà aquest dissabte 27 de maig.

La xerrada per a presentar el projecte serà a dos quarts de sis de la tarda (17:30) i comptarà amb totes les treballadores involucrades per part de les dues cooperatives: Carla Escarrà i Marta Barceló per part de La Lluerna i Miquel Albero, Maria Giró i Pol Maese per part d’El Refugi.