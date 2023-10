Natació: Tresa Vergés retroba la il·lusió per a competir

A la imatge s’aprecia l’espatlla esquerra de Vergés amb les marques de l’operació (© FAN / Chero Visuals)

‘La temporada vinent, lluitaré per a estar a un gran nivell que em permeti gaudir de més oportunitats per a participar en competicions internacionals’; així s’expressava Tresa Vergés (2007), tot just acabar el campionat en el qual debutava com a internacional: El 16è Festival Olímpic de la Joventut Europea d’estiu (FOJE), celebrat del 24 al 30 de juliol de l’any 2022 a Banská Bystrica, Eslovàquia.

Malauradament, sense saber-ho, Vergés, que tenia quinze anys en aquell moment, va acabar la competició i la temporada, lesionada: ‘Faltaven pocs dies per al final del torneig quan vaig notar molèsties a l’espatlla esquerra durant una de les proves’, recorda la nedadora en retrospectiva sobre la lesió.

Un cop tancada la temporada 2021-2022, aquelles molèsties no van afectar el dia a dia de l’esportista fins a l’inici de la temporada 2022-2023 quan, més de dos mesos després, torna a patir-les amb l’increment progressiu de l’esforç físic, però aquesta vegada d’una manera que li impedia rendir durant la pràctica esportiva: ‘Era octubre quan em van fer una ressonància amb la qual van diagnosticar que la molèstia inicial era en realitat un pinçament del tendó que impedia el moviment adequat del braç i feia que tingués dolor. Un dolor que augmentava quan nedava. Més nedava, més intens era’, explica Vergés.

Diagnosticada la lesió, la direcció tècnica de la FAN, a pesar de Vergés, va modificar les dinàmiques del seu entrenament per a afavorir la recuperació amb tècniques no invasives que combinaven les rutines amb fisioteràpia, períodes de repòs i gestió de l’esforç: ‘El més difícil per a mi va ser tenir la paciència de seguir el dia a dia amb tanta lentitud… No hi havia resultats, ni tampoc podia forçar. Va ser horrible!’, emfatitza Tresa.

Passats set mesos sense millora, esgotades les vies no invasives i vista la passió de Tresa Vergés per a tornar a nedar, el consens mèdic-familiar va decidir fer una intervenció quirúrgica per a corregir la inestabilitat que produïa el dolor. Després de la intervenció, l’esportista torna a nedar sense mal i està decidida a retrobar-se amb la competició, per això, ja s’entrena i prepara l’inici de la temporada 2023-2024.

‘Superat tot això, el meu primer objectiu és tornar al punt de forma i rendiment que tenia abans de la lesió, per a després continuar entrenant i ser elegible per als Jocs dels Petits Estats d’Europa, Andorra 2025’, finalitza, la jove promesa.