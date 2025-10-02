Nàdia Alís jura el càrrec com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha pres jurament aquest matí de dijous a Nàdia Alís Cirera com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts, per a ocupar la plaça de dedicació plena. Nàdia Alís Cirera, s’ha format en dret i història a la Universitat de Montpeller i compta amb un postgrau i cursos especialitzats a la Universitat d’Andorra. Alís, ha exercit com a advocada, secretària judicial, fiscal adjunta i batlle en diverses seccions, i ha estat professora col·laboradora de la Universitat d’Andorra (UdA) en matèria de dret processal penal i civil.
Destaca per la seva tasca en formació de secretaris i oficials judicials, així com en l’àmbit de la violència de gènere, on és membre de la CONPVGD i ha representat la Batllia en organismes internacionals com el GRETA i el GREVIO del Consell d’Europa. Autora d’un manual docent i ponent en congressos i seminaris, té una àmplia experiència en cooperació judicial, mediació i prevenció de la violència.
L’acte de jurament davant del Consell Superior de la Justícia, és el pas previ a la presa de possessió del càrrec, que és efectiva des d’aquest dijous.