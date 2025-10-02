Regada, Mora i Fuentes competiran, aquest cap de setmana, en l’Europeu de ruta

Un total de 160 ciclistes en representació de 35 països participaran el proper dissabte, en el Campionat d’Europa de ciclisme en ruta en la categoria U23 masculina, a la població de Drôme – Archede (França). Entre ells hi haurà tres andorrans: Gerard Mora, Enzo Fuentes i Adrià Regada. La representació andorrana, amb Víctor de la Parte com a director tècnic i encapçalant l’expedició, buscarà els millors resultats possibles, en una prova que es presenta d’allò més interessant.
Els millors U23 del continent, molts d’ells formant part d’estructures d’equips UCI PRO TOUR, cercaran el jersei de campió continental per a donar un pas més, a les seves carreres esportives.
Els ciclistes de la FAC arriben amb ganes. Gerard Mora i Enzo Fuentes volen tornar a demostrar la seva qualitat en una prova internacional. Per la seva banda Adrià Regada, tot i que encara arrossega el cansament del viatge de tornada del Mundial de Kigali -on va aconseguir entrar en un més que meritori Top50- espera certificar el seu bon estat de forma i que no li passi factura l’esforç fet a la cita mundialista.
La prova es disputarà el proper dissabte amb un total de 121,100 km i 2470m+ de desnivell positius.
Dades tècniques:
Distància total: 121,100 amb 2470m+. 3 voltes a un circuit de 34,7 km + 1 volta a un circuit de 17km.
Sortida: a les 09:00h
Previsió d’arribada: 12:06h