La ciutadania escull restaurar el cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella de 1958

El cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella de 1958 ha estat la proposta guanyadora del procés participatiu per a escollir el bé moble cultural que es preferia restaurar amb prioritat. La consulta ciutadana ha estat oberta entre el 18 d’agost i el 30 de setembre a www.visc.ad. Del total dels 382 vots registrats, el 49,2% (188) han estat per al cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella; el 29,1% (111), per a la predel·la del retaule major de Sant Serni de Nagol; i el 21,7% (83), per als dos àlbums del fons fotogràfic de l’Arxiu Nacional fets per l’enginyer Aldwin Schroeder.
Pel que fa a la proposta guanyadora, el cartell de la Festa Major d’Andorra la Vella del 1958, que forma part del fons general de la Biblioteca Nacional, mostra la riquesa cultural del moment, en què la música, les tradicions i l’esport tenien un paper protagonista. D’entre totes les activitats, destaquen el concert de l’Orquestra Selecció de Granollers, la comparsa de gegants i capgrossos, el tradicional ball del contrapàs o un festival de gimnàstica amb la participació del gimnasta d’elit Joaquim Blume.
Aquesta iniciativa –que és el quart any que es realitza– permet donar a conèixer algunes de les peces que formen part dels fons patrimonial del país, així com la tasca que es du a terme des del departament de Patrimoni Cultural, que conservarà i restaurarà totes les peces mencionades, i des de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana es coordina aquesta tipologia de consultes.