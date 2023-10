Myandbank ofereix un dipòsit al 5% TAE a dos mesos domiciliant la nòmina

La façana de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, amb motiu de la Fira d’Andorra, llança el dipòsit Myandbank amb un tipus d’interès del 5% TAE amb un termini de 2 mesos per als que domiciliïn la nòmina. Aquest dipòsit es podrà contractar fins al 10 de novembre del 2023, des de 3.000 euros fins a 100.000 euros. L’única condició per a poder obtenir el 5% d’aquest dipòsit és la domiciliació de la nòmina al compte de Myandbank abans del venciment del dipòsit.

En el cas que al venciment del dipòsit el client no tingui la nòmina domiciliada, s’abonarà l’interès del compte corrent remunerat, un 2%. El llançament d’aquest dipòsit se suma a la resta de productes de l’entitat, que manté vigent el compte corrent sense comissions al 2% i el dipòsit al 3% a 6 o 12 mesos.





Fira d’Andorra

Myandbank estarà a la Fira d’Andorra amb nombrosos regals i sortejos. Hi haurà un Trivial, en el que hi podrà participar tothom qui vulgui amb la possibilitat de guanyar molts premis. A més, per als clients que visitin Myandbank a la fira, cada dia se sortejarà un iPhone 14. Igualment, els nous clients que durant la fira es donin d’alta tindran premi i, a més, podran participar en el sorteig de l’iPhone.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, una solució digital que permet pagar de mòbil a mòbil de manera immediata als usuaris que disposin d’ella. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2% fins a 50.000 euros i una targeta de dèbit gratuïta.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).